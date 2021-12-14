В Китае обнаружены самые старые статуэтки Будды

Археологи, проводившие раскопки царских гробниц эпохи империи Восточная, или Поздняя Хань, обнаружили самые старые статуэтки Будды из всех, что когда-либо находили на территории Китая. Их возраст оценивают в 2200 лет, сообщает издание CGTN.

Одна из этих статуэток, состоящих из сплава меди и других металлов, изображает так называемого Шакьямуни — Будду, одетого в длинный плащ и стоящего на небольшом основании, другая показывает Будду в виде пяти Татхагат — пяти великих проявлений Будды. Небольшие фигурки (10 и 15 см), исполненные в стиле Гандхара, распространившимся из Индии, стали частью собрания артефактов, извлеченных из гробниц при раскопках в провинции Шэньси в Центральном Китая, где еще в 1970-х годах была обнаружена всемирно известная терракотовая армия скульптур в виде воинов, изваянных в натуральную величину. Стиль, в котором исполнены статуэтки, развивался на территории нынешнего Северо-Западного Пакистана и Восточного Афганистана в I-VII веках до н.э.

Новонайденные фигурки оказались на 200 лет старше предыдущих аналогичных китайских статуэток. Всего в ходе раскопок, которые проводились с июня 2020 года по ноябрь 2021 года, было обнаружено 3648 древних гробниц, которые сохранились от периода Сражающихся царств (475-221 годы до н.э.) и до маньчжурской династии Цин (1644-1911 годы до н.э.). Большинство похороненных в этих гробницах — особы царских кровей, высокопоставленные должностные лица и их родственники. К настоящему времени помимо двух статуэток в гробницах обнаружено еще более 16 тыс. различных предметов, представляющих собой немалую культурную и историческую ценность.