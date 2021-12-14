На Сомали опустилась сильнейшая за 40 лет засуха

Засуха, охватившая значительную часть территории Сомали, стала самой сильной за последние 40 лет. При этом стихийное бедствие, вызванное глобальными переменами климата, только усиливается.

Почти 90% территории Сомали поражено жестокой засухой вслед за тем, как три сезона дождей подряд не дали осадков, пишет ТАСС.

«Миллионы людей голодают, и их число только растет. Это самая сильная засуха за последние 40 лет», — сказал глава представительства международной организации Oxfam в Сомали Амджада Али.

Постоянная засуха, вызываемая глобальными изменениями климата, в сочетании с продолжающейся гражданской войной в стране и нашествием саранчи приведут к тому, что, по оценкам специалистов, к началу 2022 года примерно 7,7 млн человек, или половина населения Сомали, будут нуждаться в неотложной гуманитарной помощи.