Алиев: Азербайджан — надежный партнер НАТО

Азербайджан — надежный партнер НАТО.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, пишет «Репорт».

Глава государства поблагодарил генсека НАТО за высокую оценку деятельности Азербайджана в рамках миссии альянса в Афганистане, напомнив, что «азербайджанские военные в составе коалиционных сил одними из последних покинули эту страну».

Президент И. Алиев отметил, что Азербайджан также активно участвует в военных учениях НАТО.