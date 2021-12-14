Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе



Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон подробно рассмотрели положение дел в карабахском урегулировании, сообщает пресс-служба Кремля.

«Также подробно рассмотрено положение дел в карабахском урегулировании. Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, приуроченной к годовщине подписания Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. Рассказал, как в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей», — говорится в сообщении.