В Эр-Рияде озвучили условия нормализации отношений с Израилем



Саудовская Аравия готова к нормализации отношений с Израилем при условии уважения к требованием Арабской мирной инициативы от 2002 года. Об этом в интервью газете Arab News сказал постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдулла аль-Муаллими.

Дипломат напомнил, что Арабская мирная инициатива предусматривала «прекращение оккупации всех палестинских земель, захваченных Израилем в 1967 году, создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и уважение к праву палестинцев на самоопределение», передает «Анадолу».

По мнению аль-Муаллими, в случае выполнения условий Эр-Рияда, примеру Саудовской Аравии последует весь исламский мир, все 57 стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), что приведет к масштабному диалогу с Израилем.