Навальный пожаловался на расценки в тюремном ларьке



Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, написал, что за 10 месяцев цены в тюремном ларьке поднялись в среднем на 40%. Об этом блогер написала в Telegram-канале.

По словам Навального, заключённые два раза в месяц могут ходить в ларёк при колонии, где продают продукты питания и тратить на еду не больше девяти тысяч рублей. По его словам, что сравнимо с тем, «сколько может на неё потратить средний пенсионер» после уплаты услуг ЖКХ, интернета, транспорта, а также покупки одежды и лекарств.

«Мамочки, ну и цены… Я просто ОХРЕНЕВАЮ от цен. И вдвойне — от их роста. Я приехал сюда 10 месяцев назад, и великая инфляционная трагедия пенсионера произошла на моих глазах», — написал Навальный.

По его словам, тушёнка подорожала со 140 до 250 рублей (79%); рыбные консервы — со 110 до 170 рублей (55%); консервированные фасоль, зелёный горошек и кукуруза — с 56-70 до 80-85 рублей (30%);морская капуста — с 45 до 65 рублей (44%) и молоко — с 68 до 86 рублей (27%). Овощи, фрукты и сыр вообще недоступны.

«Моя личная продовольственная инфляция никак не меньше 40%», — резюмировал он.

По его словам, в тюремном ларьке цены такие же, как «на воле». Навальный делает вывод, что средний российский пенсионер с пенсией в 15800 — нищий, перед которым реально маячит перспектива если не голода, то полного замещения рациона на дешёвую лапшу.