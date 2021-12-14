Адвокат: Саакашвили не может принимать пищу после 50-дневной голодовки

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили рассказал о состоянии здоровья политика после завершения 50-дневной голодовки в тюрьме в Рустави, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время экс-президент находится в военном госпитале города Гори.

«Что касается заявления о том, что якобы все хорошо и ограничения по питанию сняты, хочу отметить, что Михаил Саакашвили не может принимать пищу. Около 80% еды просто выбрасывается в мусор, так как его организм не готов для принятия пищи. Я был бы очень рад, если бы Саакашвили не требовались медицинские сервисы, однако, к сожалению, это не так», — сказал правозащитник журналистам.