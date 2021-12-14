Foreign Policy: В планах России — дестабилизация не только Украины, но и Грузии

Россия планирует «дестабилизацию в Грузии, чтобы не допустить влияния Запада в регионе». Так считает эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Натия Сескурия, пишет Foreign Policy.

Она уверена, что Запад «не усвоил уроки войны 2008 года в Грузии» — «отсутствие реакции на российское наступление воодушевило Кремль на продолжение агрессии против Украины и присоединение Крыма», полагает исследовательница.

По ее словам, «Грузия остается единственным надежным союзником Запада в кавказском регионе, цель России — не допустить влияния там Запада». Внутриполитическая нестабильность и поляризация Грузии дают президенту РФ Владимиру Путину возможности для усиления влияния России. И ситуация в Нагорном Карабахе уже позволила Москве увеличить военное присутствие в регионе, и теперь российские войска находятся на территории всех трех государств Южного Кавказа.

Россия использует военную силу, чтобы показать, что Грузия и Украина непригодны для членства в НАТО, считает эксперт. Запад же потерял слишком много времени, пытаясь учесть интересы России. Неспособность Европы принять во внимание уроки Украины и Грузии приводит к прямой угрозе границам ЕС со стороны России, резюмировала Сескурия.