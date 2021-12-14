Минздрав Армении ставит граждан перед выбором: бесплатная прививка или платное лечение от COVID-19

Минздрав Армении рассматривает возможность введения платного стационарного лечения для граждан, которые не привились препаратами против коронавирусной инфекции. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Рипсиме Хачатрян.

«Учитывая неудовлетворительный процесс вакцинации в стране, а также появление новых штаммов коронавируса, Минздрав продолжает обсуждать возможность того, что стационарное лечение от [последствий] коронавируса может стать платным. Государство предлагает нашим гражданам бесплатную вакцинацию», — отметила она.