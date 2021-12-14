Генсек НАТО хочет стать главой Центробанка Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подал заявку на участие в конкурсе по выбору нового руководителя Центрального банка Норвегии. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства, передает «Газета.ру».

«22 человека подали заявку на пост нового главы Центрального банка. Срок подачи заявок истек 9 декабря», — говорится в сообщении.

В числе соискателей представлен и 62-летний Столтенберг.

Йенс Столтенберг в периоды с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год занимал пост премьер-министра Норвегии. 1 октября 2014 года он возглавил НАТО. Его мандат на этом посту дважды продлевался, он пробудет в статусе генсека альянса до 30 сентября 2022 года.