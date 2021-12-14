Пентагон готовится к отражению атак в космосе

The Pentagon

Соединенные Штаты проверяют стойкость спутников к угрозам со стороны Китая и России всего через несколько недель после того, как Россия сбила свой устаревший спутник связи, передает «Голос Америки».

Компьютерное моделирование включало возможное сбивание американских спутников слежения за ракетами, подавление работы спутников и другие эффекты радиоэлектронной борьбы, которые являются возможной тактикой в космической войне.

Во время посещения базы Космических сил Шривер в штате Колорадо заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс увидела виртуальные космические учения под названием «Космический флаг». Это были тринадцатые подобные учения и третьи, в которых участвовали такие партнеры, как Великобритания, Канада и Австралия.