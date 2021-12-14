Associated Press потребовало у властей США объяснений из-за слежки за журналистами

Агентство Associated Press запросило у Министерства внутренней безопасности США (DHS) объяснений в связи с использованием секретных правительственных баз данных для отслеживания международных террористов для расследования деятельности 20 американских журналистов, в том числе известного репортера AP. Об этом сообщается на сайте агентства.

В письме секретарю DHS Алехандро Майоркасу исполнительный редактор AP Джули Пейс призвала власти объяснить, почему имя удостоенной Пулитцеровской премии репортера-расследователя Марты Мендосы во время администрации Трампа было внесено в базы данных и идентифицировано как потенциальный конфиденциальный информатор, что следует из отчета генерального инспектора национальной безопасности.

«Это вопиющий пример того, как федеральное ведомство использует свои полномочия для проверки контактов журналистов. Хотя действия, приведенные в докладе генерального инспектора, были предприняты во время предыдущей администрации, эта практика описывалась как обычная», — приводит агентство слова Пейс.

В AP подчеркнули, что расследование DHS в отношении американских журналистов, а также сотрудников Конгресса, демонстрирует, что созданное после терактов 11 сентября 2001 года федеральное агентство «использует свои огромные возможности против американских граждан».

Ранее корреспондент Financial Times в России Макс Седдон сообщил, что кто-то пытался взломать его почтовый аккаунт. Он также опубликовал скриншот фишингового письма. В нем от лица сервиса верификации Twitter злоумышленники просили репортера обновить собственную информацию об аккаунте и подтвердить, что он — реальный человек.