В России заявили о превосходстве их беспилотников над Bayraktar

Беспилотники, которые разработаны в России, превосходят турецкий ударный дрон Bayraktar.

Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Российские разработки не только не уступают, но и превосходят по техническим характеристикам обозначенный вами беспилотный комплекс», — заявил Борисов, отвечая на вопрос о конкуренции с турецким аппаратом Bayraktar.

Вице-премьер добавил, что Россия может заинтересовать иностранных покупателей беспилотниками. «Последняя выставка в Дубае, где мы уже представляли свои образцы, откроет еще одну рыночную нишу, и Россия может войти в клуб стран, экспортирующих эти виды вооружения», — отметил Борисов.