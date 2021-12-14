15 участников встречи СМИД ОБСЕ в Стокгольме заразились коронавирусом

Пятнадцать человек из девяти стран, присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, после мероприятия получили положительные результаты теста на COVID-19. Об этом со ссылкой на МИД Швеции сообщает газета Dagens Nyheter.

«Мы очень внимательно следили за этим после встречи, — пояснили изданию в МИД. — Вскоре после нее мы разослали всем участникам и персоналу информацию о важности осведомленности о симптомах и тестирования на их наличие. Прошло десять дней с момента мероприятия в Стокгольме, и у нас нет оснований полагать, что мы получим гораздо больше информации [по инфицированию], связанной с участием во встрече».

Участники имели возможность пройти ПЦР-тестирование во время мероприятия, встреча была организована в соответствии с рекомендациями управления здравоохранения.

Положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. Во встрече в Стокгольме 2-3 декабря принимали участие более 50 глав МИД, в том числе России, США, Великобритании.