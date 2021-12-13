Владельцы iPhone опасаются обновлять iOS

Владельцы iPhone начали с боязнью относиться к установке обновлений операционной системы iOS на своих смартфонах. Такие данные содержатся в отчете аналитической компании Mixpanel.

Согласно исследованию специалистов, в настоящее время iOS 15 установлена чуть более чем на 60% всех устройств. Это достаточно высокий показатель, но ровно год назад iOS 14, актуальная версия ОС в то время, работала уже на 80% гаджетов от Apple.

В отчете также указано, что 33% владельцев «айфонов» продолжают пользоваться смартфоном на iOS 14 и пока не планируют обновление. И лишь у примерно 4% обладателей iPhone установлены более старые версии операционной системы.

На нежелание обновляться могли повлиять планы Apple ввести новую функцию в iOS 15 — сканирование снимков пользователей iPhone на запрещенный контент, а именно — на предмет жестокого обращения с детьми. Вскоре после общественного недовольства и обвинений в попытке следить за владельцами Apple объявила, что откладывает внедрение возможности на неопределенный срок.