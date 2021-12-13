В Таллине не намерены восстанавливать памятник Петру Первому

Власти Таллина не будут восстанавливать памятник российскому императору Петру Первому на площади Вабадузе.

«Могу подтвердить, что восстановление памятника Петру Первому на площади Вабадузе не входит в план действий городской управы», — приводит слова мэра Михаила Кылварта Eurasia Daily.

Кылварт сделал соответствующее заявление в ответ на вопрос депутата Марта Хельме, который представляет Консервативную народную партию Эстонии. Дискуссия состоялась на фоне планов городских властей выделить €530 тыс. на восстановление Георгиевской часовни в районе Пыхья-Таллине. В 1951 году часовня была разрушена по приказу советских властей.

Памятник Петру Первому был возведен 29 сентября 1910 года на Сенном рынке, который позже был переименован в площадь Вабадузе. Авторство проекта принадлежит скульптору Леопольду Бернштаму. Памятник снесли в 1925 году.