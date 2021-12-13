100-летняя британка делится секретами долголетия

Жительница Великобритании Хильда Магуайр из города Хартлпул, графство Дарем, отметила 100-летний юбилей и поделилась собственным секретом долголетия и активной жизни. Об этом пишет Hartlepool Mail.

Долгожительница отметила день рождения в любимом пабе вместе с четырьмя детьми и их семьями.

Однажды Хильда получила прозвище «Ураганная Хильда» из-за того, что пустилась в пляс на ходунках во время семейной вечеринки в Испании.

Магуайр до сих пор путешествует — она уже объездила почти весь мир. Также она слушает музыку и пишет стихи, а в 90 лет выучила испанский язык и даже сдала экзамен по этому предмету.

Главными причинами своего долголетия женщина называет хорошую еду, крепкий сон, хороших друзей и много общения.