Алиев: Весь мир был вынужден признать нашу историческую Победу

Вы тоже видели, в каком состоянии находится город Агдам. Сейчас весь мир это видит. Тысячи людей — политики, депутаты, общественные деятели, журналисты, иностранные граждане — уже посетили Агдам и увидели эти разрушения.

Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на встрече с членами футбольного клуба «Карабах», вышедшего в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Глава государства отметил:

«Прошло больше года после окончания войны. А теперь посмотрите, хоть одна европейская организация сказала что-нибудь об этой беде, этой катастрофе, этом фашизме? Нет! Они делают вид, что не видят, словно ничего не случилось. Сейчас города Агдам нет, он полностью разрушен, разграблен, всюду заминировано. После окончания войны погибли либо получили увечья, стали инвалидами около 200 человек. Но осудила ли хоть одна европейская организация Армению за эту трагедию? Нет! Осудила ли хоть одна европейская организация Армению за этническую чистку в период оккупации, за Ходжалинский геноцид? Нет! Это правда, это реальность, и, конечно, мы должны учитывать эту реальность, но мы никогда не должны мириться с ней. Так же, как мы не смирились с оккупацией, не смирились с несправедливостью. Мы набрались сил, нанесли врагу такой удар, что весь мир уже не может сказать ни слова о нашей Победе. Весь мир был вынужден признать нашу историческую Победу. Потому что иного пути нет. Почему? Сила, воля, единство, солидарность и ответственность. Считаю, что в политике, жизни, спорте вот эти факторы приносят авторитет, славу каждому человеку, каждому политику. Еще раз хочу сказать, что ваша победа — это не просто спортивная победа. Потому что вы представляете город Агдам. Уверен, что настанет время и мы отстроим Агдам, как я говорил, построим такой Агдам, что он будет примером для всего мира. И вы будете проводить свои домашние матчи в Агдаме, на стадионе «Имарет», будете там одерживать яркие победы и радовать наш народ».