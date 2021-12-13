Лейла Алиева организовала в Москве акцию «У крови нет национальности»

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой в Москве прошла очередная донорская акция под названием «У крови нет национальности», сообщает АЗЕРТАДЖ.

В акции, организованной в Центре крови при поддержке АМОР и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, приняли участие азербайджанские студенты, получающие образование в российских вузах.

Отметив, что молодые люди активно участвуют в донорской акции в благотворительных целях, председатель Азербайджанского студенческого клуба Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Симара Мамедова подчеркнула, что цель акции заключается в помощи лицам, страдающим онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, в том числе COVID-19.

Подчеркнув, что акция, проводимая два раза в год по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, стала уже традицией, ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов сказал: «Донорская акция «У крови нет национальности» проводится уже 13 лет. Как и каждый год, азербайджанская молодежь активно участвует в этой благотворительной акции».

Представитель Центра крови, врач-трансфузиолог Татьяна Кириллова рассказала о продолжающемся много лет сотрудничестве с АМОР, выразила признательность руководству объединения за акцию. Высоко оценив участие азербайджанской молодежи в благотворительной акции, она выразила уверенность в том, что эта традиция будет продолжаться много лет.

Акция «У крови нет национальности» продлится три дня.