Проживающие в Европе азербайджанцы приветствуют грядущий визит Алиева

Проживающие в Европе азербайджанцы вышли встречать в Брюсселе Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, сообщает Report.

Они держат в руках плакаты с лозунгами на французском и английском языках — «Добро пожаловать, господин президент!», «Проживающие в Европе азербайджанцы приветствуют вас!», а также флаги Азербайджана и Европейского Союза.

Отметим, что 14 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит столицу Бельгии Брюссель. В ходе визита глава государства примет участие в заседании Североатлантического альянса. Завтра в штаб-квартире альянса запланирована встреча президента Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Завтра в Брюсселе также состоится трехсторонняя встреча между президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



