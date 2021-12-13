Грузия выражает недовольство наличием своего флага на встрече «3+3» в Москве

«На встрече формата «3+3» в Москве 10 декабря был представлен флаг Грузии, что, естественно, для нас неприемлемо», — говорится в комментарии директората коммуникаций МИД Грузии.

Ведомство отреагировало на это по соответствующим дипломатическим каналам.

«Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции в отношении регионального формата 3+3, что мы не будем обсуждать участие Грузии в данном формате. На встрече в Москве 10 декабря был представлен флаг Грузии, что, естественно, для нас неприемлемо, на что мы отреагировали по соответствующим дипломатическим каналам», — говорится в заявлении МИД.

Первая встреча т.н формата «3+3» состоялась в Москве 10 декабря, отмечает «Первый канал» Грузии. Во встрече приняли участие делегации Турции, России, Ирана, Азербайджана и Армении во главе с заместителями министров иностранных дел. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена ​​на встрече т.н формата 3+3.