В Испании требуют отставки мэра из-за украшений к Рождеству



Группа жителей испанской Гранады вышла с протестами, требуя отставки мэра Франсиско Куэнка. Гражданам не понравились «сатанинские» украшения к Рождеству, которыми украсили город. Об этом пишет издание Ideal.

Несколько десятков человек держали в руках плакаты с надписями против Куэнка. Они также скандировали «Долой мэра и сатанизм».

Дело в том, что на площади перед ратушей разместили декорации, похожие на кресты вверх ногами. Возмущенные горожане утверждали, что такой крест используется сатанистами как знак неприятия всех христианских ценностей.

Отмечается, что в мэрии попросили украшавшую площадь компанию заменить спорные декорации на другие.