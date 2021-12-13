Украина усиливает охрану критических объектов



В Украине решили усилить охрану электростанций, мостов и других объектов критической инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, такое решение принято из-за возможной агрессии России.

По данным ведомства, РФ перебрасывает к украинским границам военных, вооружения и военную технику, а также перекрывает около 70% акватории Азовского моря.

В связи с этим подразделения Воздушных сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. В частности, привлечено более 1000 военнослужащих и сотни единиц военной техники.

«Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов», — говорится в сообщении.