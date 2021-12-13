В ООН напомнили о мусульманах-рохинья, бежавших из-за атак армии Мьянмы



Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс призвал международное сообщество не забывать о миллионе мусульман-рохинья, которые вынуждено покинули свои дома, чтобы избежать «геноцида» со стороны мьянманской армии.

Как сообщают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Эндрюс совершит свой первый визит в Бангладеш 13-19 декабря.

Спецдокладчик ООН планирует посетить лагеря беженцев в городах Дакка, Кокс-Базар, а также на острове Бхасан Чар, куда позднее было переселено большое число беженцев из народности рохинья. Кроме того, Эндрюс проведет встречи с правительственными чиновниками, представителями ООН в регионе, а также с самими мусульманами-рохинья.

В преддверии своего визита в Бангладеш Эндрюс заявил, что мир не должен забывать о почти миллионе беженцев из числа рохинья (араканские мусульмане), которые вынуждены были бежать из Мьянмы, чтобы спастись от расправы военных.

По его словам, мусульмане-рохинья ничего не хотят, кроме «безопасного, достойного и устойчивого возвращения» на свою родину.

«Поскольку хунта Мьянмы продолжает систематически нарушать права человека, для мирового сообщества критически важно поддержать тех, кто вынуждено покинул свои дома в Мьянме и бежал в Бангладеш», — подчеркнул Эндрюс .

Спецдокладчик отметил, что для него большая честь иметь возможность встретиться с мусульманами-рохинья.

Своими впечатлениями от визита Эндрюс поделится на пресс-конференции в Дакке 19 декабря.

По данным ООН, после августа 2017 года число араканских беженцев, нашедших убежище в Бангладеш, превысило 900 тыс.

По состоянию на октябрь 2021 года в лагерях беженцев в Кокс-Базаре насчитывается 907 776 беженцев.

Атаки на мусульман в провинции Аракан на севере Мьянмы усилились 25 августа 2017 года и предпринимаются под предлогом «борьбы с вооруженными боевиками».

Начиная с 1970-х годов, мусульмане-рохинья в Мьянме подвергаются систематическим нападкам и этническим чисткам. 80 процентов мусульман Мьянмы, численность которых достигает двух миллионов, нашли убежище в соседних странах. Большая часть из них поселилась в лагерях для беженцев в Кокс-Базаре.