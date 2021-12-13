В Армении арестованы высокопоставленные офицеры-мошенники

В центральной военной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и присвоения. В рамках дела задержаны четверо офицеров, из них двое арестованы, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По материалам следствия, замкомандира по тыловому обеспечению одной из воинских частей, полковник А.К. в июле этого года в сговоре с начальником вещевой службы той же части, подполковником Т.П. присвоил шесть армейских палаток, а в соответствующей документации указал, что они были утеряны в ходе 44-дневной войны. Общая стоимость палаток составляла порядка 6,7 млн драмов (около 13,5 тыс. долларов США).

Затем упомянутые офицеры решили продать это имущество министерству обороны, в связи с чем А.К. вступил в сговор с начальником вещевой службы тылового управления Генштаба ВС, полковником А.Т., своим братом Э.К. и его товарищем К.Р. В результате им удалось «реализовать» украденные палатки министерству обороны, с которым был подписан контракт в августе.