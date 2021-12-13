Премьер Израиля встретился с наследным принцем Абу-Даби

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в рамках первого визита в ОАЭ встретился с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Зайедом Аль-Нахайяном.
В администрации главы израильского правительства назвали встречу «исторической», передает «Анадолу».
Накануне в администрации Беннета сообщили, что стороны обсудят «развитие отношений между Израилем и ОАЭ, которые будут способствовать процветанию, благосостоянию и укреплению стабильности двух стран, в контексте экономических и региональных вопросов».
Впервые в истории израильский премьер-министр совершает официальный визит в ОАЭ.
Ожидается, что Беннет покинет страну вечером в понедельник.
Наследный принц Абу-Даби приглашал Беннета посетить ОАЭ 18 октября.
Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений на церемонии, состоявшейся в Белом доме 15 сентября 2020 года.