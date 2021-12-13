Лукашенко: Беларусь перекроет транзит газа в Европу, если не будет другой альтернативы



Минск будет готов перекрыть транзит газа в Европу в том случае, если санкции Запада поставят его в чрезвычайное положение и не будет выхода ответить другими мерами, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Он отметил, что рассматривает такую реакцию как крайнюю меру.

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жёсткой мерой», — сказал Лукашенко.

Ранее польское издание Biznes Alert заявили, что слова Лукашенко о готовности перекрыть транзит газа в Европу никоим образом не идут вразрез с интересами России. Соответствующий сигнал Минску могла дать только Москва. По мнению обозревателя Мариуша Маршалковского, особенно остро угрозы Минска прозвучали в ходе интервью белорусского лидера с российским журналистом и телеведущим Дмитрием Киселёвым. До этого президент Беларуси спровоцировал миграционный кризис, а теперь занялся энергетикой.

До этого сообщалось, что белорусские власти приняли пакет ответных мер на западные санкции. Он включает в себя запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, придерживающихся политики ограничений в отношении Минска. Кроме того, были расширены списки лиц, чей въезд в Беларусь нежелателен.