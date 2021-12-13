СМИ не исключают подготовку к запуску на космодроме в Иране



Спутниковые снимки космодрома имени имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан на севере Ирана, свидетельствуют о его возможной подготовке к космическому запуску. Об этом сообщает в воскресенье агентство AP.

Агентство отмечает, что получило указанные спутниковые снимки от американской компании Planet Labs. Их проанализировали специалисты Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее (штат Калифорния). Согласно приведенной в материале оценке, «Иран, похоже, готовится к космическому запуску, тогда как в Вене продолжаются переговоры с мировыми державами относительно сделки по атому».

По словам экспертов, на снимках видно, что на стартовой площадке было размещено применяемое при запуске оборудование, кроме того, на автомобильной стоянке в последние дни больше машин, чем ранее. По данным AP, были замечены и другие признаки оживления активности. «Это вполне обычная деятельность перед запуском», — отметил сотрудник Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Джеффри Льюис.

В публикации не уточняется, какой именно аппарат якобы планируется запустить. Агентство отмечает, что ранее иранские власти заявляли о готовности ряда спутников к выводу на орбиту.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В четверг в Вене прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.