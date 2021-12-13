Глава МИД Германии назвала «Северный поток-2» не соответствующим правилам ЕС



Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» не может быть введен в эксплуатацию. В интервью телеканалу ZDF она объяснила это тем, что трубопровод не соответствует европейским правилам.

Бербок заявила, что в соответствии с коалиционным соглашением необходимо, чтобы «Северный поток-2» соответствовал европейскому энергетическому законодательству. «При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует», — цитирует главу внешнеполитического ведомства издание T-online.

Бербок является сопредседателем партии «Зеленых», которая в ходе избирательной кампании в Бундестаг выступала с критикой «Северного потока-2». Как сообщалось ранее, напрямую этот вопрос не был упомянут в коалиционном соглашении с Социал-демократической партией, которая не выступала против развития проекта.