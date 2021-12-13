Иран внес 20 граждан США в санкционный список за нарушения прав человека

Власти Ирана внесли более 20 граждан США в собственный санкционный список, связанный с нарушениями прав человека. Об этом заявил заместитель главы судебной ветви власти исламской республики по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади.

«Американский режим не вправе нести знамя прав человека и вводить, обосновывая этим, санкции в отношении государств, — цитирует его агентство Клуб молодых журналистов. — На этом основании мы приняли решение внести в санкционный список физических и юридических лиц из США, причастных к [нарушениям] прав человека».

По словам Гариба Абади, «этот список включает более 20 физических и юридических лиц».