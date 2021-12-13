Глава Минобороны Украины: «В Россию вернется много гробов»

Вторжение России на территорию Украины будет означать «конец нынешнего мира», а также «откроет новую эру без международных правил». Такое мнение высказал глава Минобороны Украины Алексей Резников, пишет Financial Times.

По его словам, при таком сценарии многие украинцы ринутся искать убежище в Европе, а огромный экспорт зерна из Украины окажется под угрозой. Это станет бедствием для Европы, уверен министр.

«В Россию же вернется много гробов», — предупредил Резников.

Он добавил, что вдоль украинских границ развернуто около 100 тысяч российских войск — примерно столько же, сколько было развернуто весной и летом. При этом, по данным Резникова, «Москва строит лагеря для 175 тыс. человек».