Главы МИД ЕС примут санкции против ЧВК «Вагнера»

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе обсудят ситуацию на Украине и примут санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом ранее сообщил в Брюсселе источник во внешнеполитической службе ЕС. Помимо этого министры рассмотрят отношения со странами Центральной Азии, с Венесуэлой и Эритреей, передает ТАСС.

8 декабря постоянные представители 27 стран Евросоюза уже одобрили введение санкций против ЧВК «Вагнер». Политическое решение о необходимости таких санкций для Евросоюза было принято Советом ЕС 15 ноября. Речь идет о внесении ряда физических и юридических лиц в черный список ЕС. Всем им будет запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза.

Список будет опубликован в Официальном журнале ЕС во вторник.

Министры намерены также одобрить новый санкционный режим по Мали за блокирование политического процесса по переходу к демократии.

Главным «спонсором» санкций против Мали и ЧВК «Вагнер» выступила Франция. Париж с начала осени выражает глубокую озабоченность в связи с утратой своих позиций в Мали, вызванных в первую очередь свертыванием французской антитеррористической военной операции в этой стране. При этом глава МИД и министр обороны Франции неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК «Вагнер», называя ее деятельность «несовместимой» с продолжением французского военного присутствия.

Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции «Бархан», «ставит Мали перед свершившимся фактом». В этой связи власти страны намерены «искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами», добавил премьер.

По Украине главной темой обсуждения станут обвинения в адрес России в «наращивании военных сил» у границы с этой страной, включая возможное ужесточение санкций против России в случае некой «агрессии» в будущем.

«ЕС будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, и с весны мы работаем над тем, как укрепить устойчивость Украины во многих сферах. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС», — сообщил ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, у ЕС «уже есть санкции против России, включая индивидуальные и экономические». «Они постоянно продлеваются и переоцениваются в зависимости от развития ситуации в регионе. Всегда можно усилить или ослабить эти санкции, в случае если будет изменение поведения [России]. Этот вопрос также будет обсуждаться министрами», — заявил он.