Аббас выступил за диалог о разделении границ между палестинцами и израильтянами

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас считает, что США, Египет, Иордания и другие стороны должны начать переговоры о разделении границ между палестинцами и израильтянами, информирует в воскресенье издающаяся в Лондоне газета «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на информированный палестинский источник.

По данным собеседника издания, Аббас намерен передать свои предложения на встрече с министром обороны Израиля Бенни Ганцем, которая запланирована на следующую неделю.

Газета напоминает, что в сентябре Аббас дал израильским властям год на то, чтобы уйти с палестинских территорий, оккупированных в 1967 году, в том числе и из Восточного Иерусалима.