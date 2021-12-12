В Ливии находятся тысячи головорезов ЧВК «Вагнер»

В Ливии находятся несколько тысяч сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», приводит в воскресенье агентство «Анадолу» слова председателя Высшего государственного совета страны Халеда аль-Мишри.

По его словам, «в настоящее время в Ливии насчитывается более 7 тыс. сотрудников ЧВК «Вагнер». Аль-Мишри добавил, что у них в наличии имеются 30 реактивных самолетов на авиабазе Гардабия, которая, по данным «Анадолу», используется также и как гражданский аэропорт в городе Сирт.

«Анадолу» напоминает, что сотрудники «Вагнера» присутствуют в Ливии с 2019 года. Они используют авиабазу и порт в Сирте, а также авиабазу в Джуфре.