Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в нейрореабилитации за рубежом. Соответствующее заявление сделал невролог Отар Тоидзе, который входит в консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии, передает ТАСС.

По его словам, неврологический статус Саакашвили является ведущим в его заболевании.

«Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли», — сказал Тоидзе.

Он также указал, что экс-глава Грузии нуждается в лечении в специальном учреждении, которого нет в стране.

Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, осмотрел политика вечером в воскресенье.