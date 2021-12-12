Хави рассказал о причинах неудач «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал причину неудач каталонского клуба в текущем сезоне.

«Это, скорее, вопрос психологии, нежели футбола. Игроки должны верить, это моя работа. Мы мотивируем футболистов, чтобы они были храбрыми.

В «Барселоне» нельзя играть на шесть или семь из десяти. Вы должны стремиться к совершенству. Этого не хватает. Мужества, стремления к совершенству, а не наоборот, потому что это не то, что делают в «Барселоне».

У клуба есть уровень, чтобы бороться за трофеи. В матче с «Баварией» также был психологический аспект, но и признак того, что некоторые привычки утеряны», — приводит слова специалиста Marca.

Напомним, в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила в гостях мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

Этот результат не позволил «Барсе» пробиться в 1/8 финала главного европейского клубного турнира. Сине-гранатовые сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.