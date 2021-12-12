В среднем собаки могут запомнить в общей сложности 89 слов и фраз

Эксперты из Канады провели опрос владельцев собак, попросив их перечислить все слова, на которые так или иначе реагируют их домашние питомцы. В результате этого опроса выяснилось, что в среднем собаки могли запомнить в общей сложности 89 слов и фраз, однако одна умная собака установила своеобразный рекорд — она различала 215 слов и фраз, которым ее обучил хозяин. Статья об этом опубликована в журнале Applied Animal Behavior Science.

Всего в опросе, организованном Кэтрин Рив и Софи Жак с факультета психологии и нейробиологии канадского Университета Дэлхаузи, приняли участия 165 владельцев собак разных пород. Слова и фразы, которым обучались их питомцы, тоже были самыми разными, хотя чаще всего это были все же команды вроде «сидеть!», «лежать!» и «голос!». Некоторых собак, впрочем, было сложно обучить даже этим простейшим командам, но это скорее исключение. И почти все собаки реагируют на свое собственное имя. Выяснилось также, что для расширения «словарного запаса» собакам часто требуется формальное обучение, но некоторые особо умные питомцы запоминали новые слова самостоятельно.

«Из-за своей эволюционной истории и тесной связи с людьми домашние собаки научились реагировать на человеческие вербальные и невербальные сигналы на уровне, не имеющем себе равных среди других видов, — объясняют исследователи. — Их способность реагировать на коммуникативные сигналы носит решающее значение для той роли, которую они играют в нашей жизни. Текущее исследование согласуется с предыдущими работами, предполагающими, что собаки особенно хорошо реагируют на отдаваемые им команды, а не на отвлеченные слова».

Из собачьих пород самыми сообразительными оказались собаки-пастухи, в том числе австралийская и немецкая овчарки и бордер-колли, а также собаки-компаньоны, включая бишон фризе, кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и чихуахуа, — все они реагируют на гораздо большее количество слов и фраз, чем другие породы.