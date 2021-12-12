Мужчина увидел сон и выиграл в лотерею $3,4 млн

Житель Австралии выиграл в лотерею $3,4 млн благодаря числам, которые он увидел во сне, пишет UPI. В течение нескольких лет мужчина пользовался этой комбинацией, и в 2021 году она сделала его богатым.

Победитель, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что сам не верил, что эта тактика в итоге окажется успешной. Долгое время ему не везло, но мужчина не сходил со своего пути.

«Сейчас в это трудно поверить, но много лет назад мне приснились числа, которые я зачеркиваю в лотерейных билетах. Это похоже на предчувствие», — рассказал австралиец.

Несмотря на затянувшиеся неудачи, мужчина воспользовался этой комбинацией снова, а в понедельник утром узнал, что стал миллионером. Он все еще не верит в такую удачу, но уже строит планы на будущее.

«Я все еще работаю, как и моя жена, но теперь мы можем выйти на пенсию, если захотим. Часть денег отдадим детям, остальное используем так, чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью», — прокомментировал счастливчик.