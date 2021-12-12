Выдры «отправили» жителя Сингапура в больницу

На жителя Сингапура напали выдры во время прогулки по парку, пишет Asia One. В результате инцидента мужчина получил множественные травмы и оказался в больнице.

Пострадавшего зовут Грэм Джордж Спенсер. По словам мужчины, он только зашел на территорию парка, когда заметил, как к нему подбегает группа выдр. Сингапурец пересек животным путь, и после этого те сильно рассердились.

«Меня укусили 26 раз за 10 секунд. Если бы не мой друг, я думаю, что я был мертв», — пожаловался Спенсер.

Приятель помог Грэму добраться до больницы, где пострадавшему сделали укол от бешенства и прописали антибиотики. После этого пациенту выставили счет на $1200.

В администрация парка прокомментировали инцидент, но намекнули, что Грэм сам виноват в случившемся.

«Посетители должны помнить о безопасности, наблюдать за дикими животными на расстоянии. Не нужно приближаться к зверям, кормить их, особенно, если они гуляют с потомством», — говорится в заявлении.