В Сомали погибли военнослужащие Миссии Африканского союза

В результате двойного взрыва, организованного террористами «Аш-Шабаб» в Сомали, погибли четыре бурундийских военнослужащих в составе Миссии Африканского союза в этой стране (АМИСОМ). Об этом агентству «Анадолу» сообщил представитель АМИСОМ, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, взрывы прогремели в районе города Махадай в провинции Средняя Шабелле.

Накануне в результате взрыва, организованного террористами в сомалийском городе Джоухар, погиб один человек, еще 5 получили ранения.

Террористы «Аш-Шабаб» часто совершают атаки на силы безопасности и мирных граждан восточноафриканской страны.

В составе Миссии Африканского союза в Сомали насчитывается около 20 тысяч военнослужащих из разных стран континента. Мандант ежегодно продлевается Советом Безопасности ООН.