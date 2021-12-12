Названа самая фотогеничная в мире королевская пара

Проживающий в США британский принц Гарри и его жена Меган стали самой фотогеничной парой в мире. Согласно исследованию, проведенному экспертами по фотографии Printique, эту пару по хештегу в Instagram искали 2,4 млн раз, а это в семь раз больше, чем в среднем по хештегу искали другие королевские пары. Об этом сообщил британский таблоид Express.

В публикации отмечается, что наибольшее количество поисков пары в соцсети было зафиксировано во время их помолвки в ноябре 2017 года и после отречения от королевских полномочий в марте 2021 года.

«Меган Маркл редко плохо выглядит на фото. Ее актерское прошлое помогло отточить навыки фотогеничности. Она носит яркие цвета, красиво улыбается и точно знает, как лучше позировать перед камерами, и это поощряется лайками», – сообщается в материале.