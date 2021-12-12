Антиваксеры проводят в Тбилиси протесты под лозунгом «Нет ковид-фашизму»

Противники вакцинации от COVID-19 проводят в воскресенье очередную протестную акцию в центре Тбилиси. Как и прежде, одно из главных требований демонстрантов — отмена системы ковид-паспортов, передает «Новости-Грузия».

На митинг, организованный под лозунгом «Нет ковид-фашизму», собралось несколько тысяч человек.

От площади Первой Республики они направились к канцелярии правительства Грузии на улице Ингороква.

Участники акции держали плакаты, фотографии с изображением QR-кодов и иконы.

Один из организаторов акции Звиад Томарадзе сообщил, что они решили изменить свою привычную локацию, чтобы «не портить детям Новый год». У парламента, где антипрививочники собирались ранее, теперь установлена главная елка страны.

«Мы по-прежнему выступаем против ковид-фашизма и ковид-паспортов. Нет принудительной вакцинации! Вместе мы сможем победить», — сказал Томарадзе до начала шествия.

Противники вакцинации планируют продолжать акции. Они считают, что глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе подала в отставку с занимаемой должности именно из-за их протестов.