Сомали передана первая партия БПЛА Bayraktar TB2

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 прибыли в Сомали, сообщает Yeni Safak.

БПЛА временно размещены в специальной зоне аэропорта столицы страны Могадишо. Беспилотники сперва будут использоваться в разведывательных миссиях, не принимая участия в боевых действиях, однако в ближайшем будущем начнется подготовка специального батальона, который будет работать с Bayraktar наступательных целях.

Турецкие беспилотники привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.