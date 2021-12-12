МКГ: Голод может унести в Афганистане больше жизней, чем 20 лет войны



Продолжающийся голод в Афганистане может унести больше жизней, чем война в стране за последние 20 лет. Об этом сообщили в НПО «Международная кризисная группа» (МКГ).

Если международное сообщество не поддержит Афганистан, то число людей, умирающих от нищеты и голода в этой стране, увеличится в разы, следует из сообщения «Анадолу».

Экономический кризис в Афганистане в последние месяцы привел к тому, что еще 1 млн человек столкнулись с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, а с приближением холодов гуманитарный кризис примет катастрофические масштабы.

Причина экономического кризиса в стране — прекращение иностранной помощи Афганистану, говорится в сообщении.

В данной связи, в МКГ призвали мировое сообщество к сотрудничеству с движением «Талибан» (талибами).

В противном случае придется смириться с опасными последствиями голода, миграции, террористических угроз, незаконного оборота наркотиков, предупредили в организации.