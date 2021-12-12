Основатель WikiLeaks перенес инсульт



Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.

«Ассанж считает, что мини-инсульт был вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса в США против него и общим ухудшением здоровья», – говорится в публикации.

Это произошло в октябре во время выступления в Высоком суде по видеосвязи из Белмарша, сообщает издание. С тех пор Ассанжу сделали магнитно-резонансную томографию, и теперь он принимает лекарства от инсульта.