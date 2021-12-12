Байден не исключает отправку войск в страны НАТО для защиты от атак России



США может отправить войска в восточные страны НАТО, чтобы защитить их от возможной атаки РФ. Об этом, как сообщает РБК, заявил во время брифинга президент США Джо Байден.

«Нам придется отправить больше войск США и НАТО на восточный фланг в страны „Бухарестской девятки“, где на нас лежит священная обязанность защищать их от любых атак России», — отметил он.

По его словам, планов отправлять военных непосредственно на Украину у него никогда не было.

Байден добавил, что президент РФ Владимир Путин заплатит «ужасную цену» в случае «вторжения» России в Украину.