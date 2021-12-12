Взломан аккаунт премьера Индии Моди в Twitter



Страница премьер-министра Индии в Twitter была взломана рано утром в воскресенье и на ней было размещено фальшивое сообщение, что Индия якобы признала криптовалюту биткойн платежным средством. Как сообщает канцелярия индийского премьера, это сообщение находилось на странице «очень короткое время» и в настоящее время управление аккаунтом Нарендры Моди восстановлено.

«Учетная запись в Twitter Нарендры Моди была на очень короткое время нарушена. О проблеме было сообщено в Twitter и аккаунт был восстановлен», — говорится в распространенной в воскресенье информации канцелярии премьера.

За то время, когда аккаунт был взломан, на нем был размещен ложный твит, в котором говорилось, что Индия якобы официально приняла биткойн в качестве законного платежного средства, и что страна закупила цифровую валюту, которую она будет распространять среди граждан.

Twitter индийского премьера имеет 73,4 млн подписчиков. Поэтому ложная информация быстро разлетелась по соцсетям.