Абашидзе: Грузия не будет выполнять требование России прекратить процесс интеграции с НАТО

Грузия не будет выполнять требование России прекратить процесс интеграции с НАТО. Об этом заявил уполномоченный правительства Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе в интервью «Радио Польша».

«Грузины сами выбрали свое будущее и видят его в близком сотрудничестве с Европейским союзом и НАТО», — отметил он.

Подчеркивается, что Грузия чувствует себя частью Европы и хочет тесно сотрудничать с экономическими и оборонными структурами старого континента.

Ранее МИД России издало заявление, в котором содержится обращение к государствам НАТО отказаться от процесса интеграции Грузии и Украины в альянс. В Тбилиси это вызвало резкую реакцию.