Блинкен обсудил с главами МИД Великобритании и ФРГ ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ливерпуле обсудил с главами МИД Великобритании и ФРГ Элизабет Трасс и Анналеной Бербок ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил в субботу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс подчеркнули важность продолжения координации действий США и Великобритании для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины», — сказал дипломат. Он добавил, что главы внешнеполитических ведомств США и ФРГ «обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии и согласились с необходимостью решительного ответа в случае эскалации со стороны Москвы». Оба разговора состоялись в пятницу, в преддверии встречи глав МИД стран Группы семи (G7), которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.

Блинкен также обсудил с министрами борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и важность того, чтобы Сенат Конгресса США как можно быстрее одобрил кандидатуры американских послов в Лондоне и Берлине. В беседе с Трасс госсекретарь также поднял тему иранской ядерной программы, отметил Прайс.