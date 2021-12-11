Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от «омикрона»

Люди, привитые пять и более месяцев назад двумя дозами вакцины Pfizer, не имеют практически никакой защиты против штамма коронавируса «омикрон», в то время как получившие третью, бустерную прививку, защищены, хотя эта защита в четыре раза ниже, чем против штамма «дельта».

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в крупнейшем израильском медицинском центре имени Хаима Шибы, передает РИА Новости.

«Люди, которые получили вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против «омикрона». Хотя у них есть такая способность против варианта «дельта». И это очень тревожно. Но хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита», — сказала в субботу вечером на виртуальной пресс-конференции одна из руководителей научной работы центра профессор Гили Регев Йохай.

«Эта защита ниже, чем способность нейтрализовать «дельту», примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм. Мы еще не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем», — добавила исследователь.

Исследование, завершённое сегодня, базировалось на изучении сыворотки крови вакцинированных работников медицинского центра. Испытуемые были разделены на две группы — получивших два компонента вакцины Pfizer пять-шесть месяцев назад и имеющих право на третью дозу, но еще не получивших ее, и группу получивших третью, бустерную дозу. Медики сравнивали способность антител в крови представителей этих двух групп нейтрализовать штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта».